Ретинол: секрет блестящей кожи и борьбы с акне

Преимущества применения ретинола: борьба с проблемами акне, улучшение тона кожи

1:30 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ретинол — одно из самых эффективных средств для улучшения состояния кожи. Косметолог Кристина Новикова подчеркивает важность выбора процедур с его использованием и включения продуктов с этим витамином в регулярный уход за кожей.

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Улучшение тона и текстуры кожи

Со временем кожа теряет гладкость, и без пилингов и мезотерапии с ретинолом сложно сохранить ее состояние. Мезотерапия с ретинолом способствует мягкому отшелушиванию, улучшает цвет лица и подтягивает кожу. Регулярные процедуры с ретинолом помогают сохранить здоровье кожи на протяжении многих лет.

Стимуляция обновления клеток

Ретинол является мощным стимулятором обновления клеток. Возраст сопровождается потерей упругости кожи, и применение средств на основе ретинола способствует стимуляции процессов выработки коллагена. Пациенты Кристины чередуют кислотные пилинги и средства с ретинолом, чтобы поддерживать кожу в хорошем состоянии.

Борьба с акне и регуляция кожного секрета

Ретинол эффективен в борьбе с акне и постакне, осветляя кожу и уменьшая воспаления. Однако лечение акне должно быть комплексным и проводиться под руководством специалиста. Кристина предупреждает о необходимости подхода к выбору средств с ретинолом с осторожностью, так как витамин может быть не всегда безопасен без консультации профессионала.