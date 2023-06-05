Вестминстерский университет перечислил пять вещей, которые улучшат качество секса

1:25 Your browser does not support the audio element. Общество

Эксперт Вестминстерского университета (Великобритания) Шанталь Готье назвала пять вещей, которые улучшат качество секса. К ним она отнёсла понимание уровня своего возбуждения и желания, общение, эксперименты, сосредоточенность на дыхании и отсутствие завышенных ожиданий. Об этом специалист рассказала в беседе с порталом The Conversation.

Фото: pixabay.com

Готье отметила, что фазы возбуждения мужчины и женщины проживают по-разному. Представительницы слабого пола сложнее реагируют на сексуальные стимулы, поскольку на них оказывают влияние психологические и эмоциональные сигналы. К ним эксперт отнёс динамику общения и отношений. Желание заняться сексом иногда не совпадает с возбуждением. Поэтому важно отслеживать эти состояния.

"Исследования показали, что пары, которые открыто и регулярно рассказывают о своих сексуальных предпочтениях, с большей вероятностью испытывают сексуальное удовлетворение", — объяснил специалист.

Готье подчеркнула важность снижения ожиданий от данного занятия. Также следует добавлять новые ощущения и разные техники во время секса.

"Медленные, глубокие вдохи и сосредоточение внимания на дыхании могут помочь успокоить разум и усилить сексуальное желание", — отметила специалист.

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