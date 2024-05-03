Станислав Садальский заявил о завершении карьеры Бузовой: "Будь здорова и прощай, Ольга"

Станислав Садальский объяснил, почему карьера Ольги Бузовой подходит к своему финалу.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" опубликовывал в своём Telegram-канале фрагмент выступления Ольги Бузовой, которая исполнила песню "The Show Must Go On".
Садальский напомнил, что это была финальная песня Фредди Меркьюри. Актёр заявил, что всему приходит конец.
"Похоже, время популярности Ольги Бузовой закончилось. Будь здорова и прощай, Ольга", — написал заслуженный артист РСФСР в своём микроблоге.
Ранее актриса Мария Шукшина опубликовала гневный пост по поводу признания Ольги Бузовой лучшей телеведущей страны.
Продюсер Иосиф Пригожин поделился праздничным контентом с торжества, посвящённого 57-летию Филиппа Киркорова.