Врач рассказал, как головная боль может быть связана с челюстью

Стоматолог Дахкильгов: дисфункция челюстного сустава может вызвать головную боль

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Щелчки в челюсти могут указывать на проблемы с височно-нижнечелюстным суставом (ВНЧС). Если их не лечить, это может вызвать головокружение, головные боли, а также нарушения зрения и слуха, как объяснил врач-имплантолог, пародонтолог, ортопед и главный врач стоматологического центра, кандидат медицинских наук Магомед Дахкильгов в интервью для aif.ru.

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Суставы челюсти играют ключевую роль в процессе жевания. Хотя они устроены достаточно прочно, около 10-15% населения сталкиваются с их дисфункцией. Под этим термином понимают различные симптомы неправильной работы суставов, включая щелчки, скрип и боль в челюсти, а также трудности при открывании или закрывании рта.

Обычно человек может открыть рот на четыре-пять сантиметров. Это можно проверить, сложив пальцы и вставив их в рот ладонью к себе: должно поместиться три-четыре пальца. Но успешное прохождение этого теста не исключает наличие ВНЧС.

Щелчки и боли в челюсти часто являются первыми сигналами проблем с суставами. Рекомендуется обратиться к врачу-гнатологу как можно раньше для предотвращения сложностей с жеванием или открыванием рта. Кроме того, нередко пациенты с ВНЧС обращаются к неврологам из-за хронических головных болей и головокружения или к отоларингологам из-за ухудшения зрения и слуха.