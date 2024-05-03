Онколог развенчал миф о влиянии сахара на развитие рака

Онколог Тимофеева: сахар не приводит к развитию рака

1:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Широко распространено убеждение, что потребление сахара играет роль в развитии онкологии. Онколог-гинеколог Екатерина Тимофеева пролила свет на этот вопрос и рассказала, стоит ли полностью отказываться от сладкого в рационе для профилактики раковых заболеваний.

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"Бояться ложки сахара не стоит. Стоит бояться ожирения. Напомню о том, что риски к нему есть не только у тех, кто употребляет сахар, но и у тех, кто ведёт гиподинамичный образ жизни", — заметила Екатерина Тимофеева.

По словам Екатерины Тимофеевой, на сегодняшний день имеются доказательства того, что чрезмерное потребление сахара и сладких продуктов провоцирует развитие депрессии, сахарного диабета второго типа, атеросклероза сосудов, сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения. Кроме того, существует более десяти видов рака, которые могут быть вызваны употреблением сахара, включая рак эндометрия, кишечника, желудка и другие.

По словам специалиста, сахар сам по себе не является причиной возникновения рака, но косвенно может способствовать его развитию. При избытке калорий и недостатке физической активности у человека формируется ожирение, которое провоцирует хронические воспалительные процессы и оксидативный стресс, а данные состояния уже считаются факторами риска для развития онкологии.

"Другими словами, если вы съели вкусный круассан с миндалём утром, но при этом ведёте активный образ жизни и у вас нет профицита калорий, то страшиться сахара не стоит", — отметила Екатерина Тимофеева.

Врач также отметила, что для тех, кто регулярно пьёт сладкие напитки и страдает от избыточного веса, риск некоторых форм рака возрастает более чем на 50%.