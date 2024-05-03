Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Валя Карнавал устроила фотосессию в своем новом автомобиле за 10 млн рублей
Диана Гурцкая опубликовала фото мужа, сделанное незадолго до смерти
Ирина Шейк приняла участие в провокационной фотосессии к 40-летию Marc Jacobs
Ксения Шойгу показала редкие кадры с двухлетней дочерью Миланой
Две трети россиян планируют провести отпуск в России
Спрос на аренду автомобилей в России резко вырос перед майскими праздниками
Этот советский фильм про Древнюю Русь разозлил историков
Комик Сергей Детков эмигрировал из России в Великобританию
Садальский попрощался с Ольгой Бузовой: "Всему приходит конец"
В Приморье врачи провели мужчине с инсультом инновационную операцию под названием тромбоэкстракция

В Приморье врачи спасли мужчину от инвалидности после инсульта

Здоровье

В Приморье врачи с помощью новой технологии удаления тромбов смогли спасти мужчину с инсультом.

В Приморье врачи спасли мужчину от инвалидности после инсульта
Фото: t.me/minzdrav_ru by Официальный канал Минздрава России is licensed under public domain

В Находкинскую городскую больницу скорая помощь привезла мужчину, у которого наблюдалось нарушение речи и паралич половины тела. Ему был поставлен диагноз — острое нарушение мозгового кровообращения.

При таком диагнозе обычно проводят тромболизис, при котором пациенту вводят растворяющие тромбы препараты. Однако в тяжёлых случаях этого может быть недостаточно.

В случае с мужчиной врачи применили прогрессивную технологию под названием тромбоэкстракция, то есть хирургическое удаление тромбов из артерий специальными инструментами.

Такой способ на 60% увеличивает шансы пациента на восстановление после тяжёлых случаев инсульта.

"Быстро и эффективно восстановить кровоток в закупоренной тромбом артерии головного мозга можно только хирургическим путем. Тромбоэкстракция — современный малотравматичный метод. Операции проводят в рентген-операционной. Выполнять её могут лишь очень опытные врачи, умеющие оперировать внутри кровеносных сосудов,” — рассказал главный врач больницы Андрей Кузьмин.

Операция под местной анестезией продолжалась 30 минут. Ещё находясь на операционном столе, пациент смог двигаться, понимать речь и говорить.

Через 8 дней мужчина, который мог остаться инвалидом, был выписан из больницы с благоприятными прогнозами.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
Специалист Коровкин Михаил
Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине)
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Обсудить
Популярное
Продюсер Иосиф Пригожин показал фото со дня рождения Филиппа Киркорова

Продюсер Иосиф Пригожин поделился праздничным контентом с торжества, посвящённого 57-летию Филиппа Киркорова.

Пригожин опубликовал кадры с праздника в честь дня рождения Киркорова
Иосиф Пригожин поспорил с подписчиками из-за Аллы Пугачёвой
Иосиф Пригожин вышел из себя из-за слов про Аллу Пугачёву: "Она передумала, и мы за ней должны бежать?"
Слизней как не бывало: вот чего они боятся, как огня — простая обработка избавит от вредителей
Daily Mail: Россия показала пример другим странам, как может помочь золото
Безопасность Сахеля отныне в руках бойцов российской армии. США покидают Нигер Любовь Степушова ГУР Украины жалуется Западу, что "армия страны — всё" Дмитрий Плотников Михаил Звинчук включил десант и удар по Крымскому мосту в список угроз Олег Володин
Как сейчас выглядит 72-летняя мама певицы Жанны Фриске: "Фигура — статуэточка"
Ошибки при замене свечей, которые могут стоить вам "капиталку" двигателя
Эффективное и экологически чистое удобрение для томатов
Эффективное и экологически чистое удобрение для томатов
Последние материалы
Терапевт Лапа: почему отменили антибиотики при ОРВИ
Ксения Шойгу показала редкие кадры с двухлетней дочерью Миланой
Две трети россиян планируют провести отпуск в России
Спрос на аренду автомобилей в России резко вырос перед майскими праздниками
Этот советский фильм про Древнюю Русь разозлил историков
Комик Сергей Детков эмигрировал из России в Великобританию
Садальский попрощался с Ольгой Бузовой: "Всему приходит конец"
Онколог Есаков: всем людям старше 55 лет нужно обследоваться на рак легкого
Безопасность Сахеля отныне в руках бойцов российской армии. США покидают Нигер
Преимущества применения ретинола: борьба с проблемами акне, улучшение тона кожи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников