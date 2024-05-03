В Приморье врачи провели мужчине с инсультом инновационную операцию под названием тромбоэкстракция

В Приморье врачи спасли мужчину от инвалидности после инсульта

В Приморье врачи с помощью новой технологии удаления тромбов смогли спасти мужчину с инсультом.

Фото: t.me/minzdrav_ru by Официальный канал Минздрава России is licensed under public domain

В Находкинскую городскую больницу скорая помощь привезла мужчину, у которого наблюдалось нарушение речи и паралич половины тела. Ему был поставлен диагноз — острое нарушение мозгового кровообращения.

При таком диагнозе обычно проводят тромболизис, при котором пациенту вводят растворяющие тромбы препараты. Однако в тяжёлых случаях этого может быть недостаточно.

В случае с мужчиной врачи применили прогрессивную технологию под названием тромбоэкстракция, то есть хирургическое удаление тромбов из артерий специальными инструментами.

Такой способ на 60% увеличивает шансы пациента на восстановление после тяжёлых случаев инсульта.

"Быстро и эффективно восстановить кровоток в закупоренной тромбом артерии головного мозга можно только хирургическим путем. Тромбоэкстракция — современный малотравматичный метод. Операции проводят в рентген-операционной. Выполнять её могут лишь очень опытные врачи, умеющие оперировать внутри кровеносных сосудов,” — рассказал главный врач больницы Андрей Кузьмин.

Операция под местной анестезией продолжалась 30 минут. Ещё находясь на операционном столе, пациент смог двигаться, понимать речь и говорить.

Через 8 дней мужчина, который мог остаться инвалидом, был выписан из больницы с благоприятными прогнозами.