Тенденции внутреннего туризма в России: предпочтения россиян в путешествиях на 2024 год

Две трети россиян планируют провести отпуск в России

1:31 Your browser does not support the audio element. Туризм

В текущем году около 65% жителей России предпочитают отдыхать в пределах страны, совершая путешествия во время своего отпуска, при этом большинство из них выбирают автомобиль в качестве транспорта. Это подтверждается данными опроса, проведенного Координационным центром правительства РФ, в котором участвовали более 2 тысяч человек.

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Сайт правительства сообщает, что интерес к внутреннему туризму в России возрастает: если в 2023 году страну намеревались исследовать 53% россиян, то два года назад этот показатель составлял лишь 38%.

В рейтинге предпочтительных средств передвижения лидируют личные автомобили (51%), за ними следуют поезда (48%) и самолеты (34%). Развитие автотуризма стимулирует повышение качества инфраструктуры для автопутешественников, средняя оценка удовлетворенности которой достигла 3,55 баллов из 5.

Среди форм отдыха большинство отдают предпочтение пляжному отдыху (52%), культурно-познавательным поездкам по знаменитым и историческим местам (40%) и посещениям природных парков (34%).

В 2024 году среди самых популярных направлений выделяются Байкал (43%), Черноморское побережье Краснодарского края (33%) и Крым (32%).