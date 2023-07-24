Врач-психотерапевт Алексей Вилков объяснил, чем опасна зависимость от телефона и как преодолеть страх остаться без смартфона под рукой.
Медик рассказал, что боязнь человека остаться без телефона под рукой называется номофобией и является естьественным страхом любого современного человека.
В определённых случаях, по словам эксперта, зависимость становится патологической.
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Номофобия проявлется в виде тревожности. Итогом чрезмерного контакта с телефоном является переутомление, головная боль, проблемы со сном и зрением.
Психотерапевт призывает ограничить время взаимодействия с гаджетом.
Вилков в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал, что отвлечься от смартфона помогут чтение книг, прогулки на свежем воздухе, живое общение, занятия спортом.
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