Врач-психотерапевт рассказал, как избавиться от зависимости от телефона

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-психотерапевт Алексей Вилков объяснил, чем опасна зависимость от телефона и как преодолеть страх остаться без смартфона под рукой.

Фото: Пресс-служба ЯRUS

Медик рассказал, что боязнь человека остаться без телефона под рукой называется номофобией и является естьественным страхом любого современного человека.

В определённых случаях, по словам эксперта, зависимость становится патологической.

Ранее психолог Наталия Власова назвала признак пищевой зависимости.

Номофобия проявлется в виде тревожности. Итогом чрезмерного контакта с телефоном является переутомление, головная боль, проблемы со сном и зрением.

Психотерапевт призывает ограничить время взаимодействия с гаджетом.

Вилков в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал, что отвлечься от смартфона помогут чтение книг, прогулки на свежем воздухе, живое общение, занятия спортом.

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