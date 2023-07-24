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Психолог Власова назвала признак пищевой зависимости: особое отношение к еде

0:59
Здоровье

Психолог Наталия Власова рассказала, какой признак указывает на то, что у человека имеется пищевая зависимость.

Психолог Власова назвала признак пищевой зависимости: особое отношение к еде
Фото: granisoznaniya.ru

По словам специалиста, о наличии пищевой зависимости говорит отношение к еде как ценности. Об этом сообщают Известия.

Психолог отмечает, что избавиться от пищевой зависимости можно, однако для этого нужна сила воли. Следует в первую очередь разобраться в причинах такого отношения к еде. Немаловажно понять, почему человек хочет сбросить лишний вес. В данном случае необходимо также придерживаться специальной диеты, которая поможет нормализовать питание.

Власова добавила, что пищевое расстройство нужно воспринимать как серьёзную проблемы и не закрывать на неё глаза, поскольку со временем она может перерасти в сверхценное отношение к пище. Решить этот вопрос следует вместе с психологом, заключила специалист.

 

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Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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