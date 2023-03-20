Психолог Хорс объяснил россиянам, когда счастье может быть признаком психического отклонения

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Клинический психолог Михаил Хорс рассказал россиянам, о каких проблемах со здоровьем может говорить постоянное ощущение счастья.

По словам специалиста, постоянное ощущение счастья может указывать на наличие психических отклонений. Это касается тех случаев, когда человек долгое время не испытывает негативных эмоций или отрицает их наличие, отметил Хорс.

Психолог обратил внимание на то, что в последнее время в обществе присутствует тренд — испытывать абсолютное счастье. Иными словами, людей приучают к тому, что если человек испытывает отрицательные эмоции, то это плохо и не является счастьем. Однако у психически здорового человека присутствует весь спектр эмоций, в том числе и отрицательные.

Михаил Хорс также пояснил, что такое в его понимании счастье. По словам врача, счастьем является период времени, когда человек не испытывает тревог и разочарований. Само же слово "счастье" напоминает слово "сейчас". Таким образом человек счастлив, когда в моменте не испытывает отрицательных эмоций, и он может "обратить внимание на то, что сейчас в его жизни есть".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.