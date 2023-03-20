Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Историк Кикнадзе: США вторглись в Ирак из-за корысти и жажды наживы
Журналист Шевченко: было понятно, что внесение закона об иноагентах спровоцирует протесты в Грузии
Нацисты в Киеве жалеют, что не разнесли Мариуполь ракетами, когда там был Владимир Путин
Астролог Сафронова объяснила, что необходимо сделать в день весеннего равноденствия 21 марта
Московские школьники напишут заключительный этап Всероссийской олимпиады
Sohu: США попадут в ловушку России, если включат печатный станок
Сивков: в США начинается Великая депрессия, которая может закончиться Третьей мировой
Американские журналисты Foreign Affairs призвали создать аналог НАТО для ввода войск на Украину
Эксперт по БПЛА предостерёг россиян от стрельбы по беспилотникам

Психолог Хорс объяснил россиянам, когда счастье может быть признаком психического отклонения

1:16
Здоровье

Клинический психолог Михаил Хорс рассказал россиянам, о каких проблемах со здоровьем может говорить постоянное ощущение счастья. 

Психолог Хорс объяснил россиянам, когда счастье может быть признаком психического отклонения

По словам специалиста, постоянное ощущение счастья может указывать на наличие психических отклонений. Это касается тех случаев, когда человек долгое время не испытывает негативных эмоций или отрицает их наличие, отметил Хорс.

Психолог обратил внимание на то, что в последнее время в обществе присутствует тренд — испытывать абсолютное счастье. Иными словами, людей приучают к тому, что если человек испытывает отрицательные эмоции, то это плохо и не является счастьем. Однако у психически здорового человека присутствует весь спектр эмоций, в том числе и отрицательные.

Михаил Хорс также пояснил, что такое в его понимании счастье. По словам врача, счастьем является период времени, когда человек не испытывает тревог и разочарований. Само же слово "счастье" напоминает слово "сейчас". Таким образом человек счастлив, когда в моменте не испытывает отрицательных эмоций, и он может "обратить внимание на то, что сейчас в его жизни есть".

 

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Разгром колонны бронетехники НАТО в зоне СВО попал на видео

Российские войска разгромили колонну бронетранспортёров М113 производства США в зоне спецоперации, момент атаки попал на видеозапись.

РВ: разгром колонны бронетехники НАТО российскими войсками попал на видео
RV: тяжелораненый боевик ВСУ попросил о помощи оператора дрона ВС РФ
Раненый солдат ВСУ попросил помощи у оператора российского дрона
Истребитель ВКС РФ попытался сбить беспилотник Bayraktar над Чёрным морем
ВС Украины перебрасывают колонну с натовской техникой на передовую
Балет "Аленький цветочек" продолжает дарить радость зрителям Кремлёвского дворца Анжела Якубовская У России ещё есть и Тихоокеанский флот, о котором все почему-то забыли Сергей Лебедев Германия обвиняет Украину в "циничном обмане" Ольга Лебедева
Медведев призвал обрушить "Ониксы" на здание суда в Гааге
Видео полёта беспилотника MQ-9 у берегов Крыма оказалось подделкой
Генерал призвал перейти к массированным ракетно-авиационным ударам по Украине
Генерал призвал перейти к массированным ракетно-авиационным ударам по Украине
Последние материалы
Астролог Сафронова объяснила, что необходимо сделать в день весеннего равноденствия 21 марта
Московские школьники напишут заключительный этап Всероссийской олимпиады
Корова с кличкой дает больше молока
Португальские ВМФ провалили миссию "сопровождения русского корабля"
Sohu: США попадут в ловушку России, если включат печатный станок
Сивков: в США начинается Великая депрессия, которая может закончиться Третьей мировой
Американские журналисты Foreign Affairs призвали создать аналог НАТО для ввода войск на Украину
Эксперт по БПЛА предостерёг россиян от стрельбы по беспилотникам
Блинкен заявил о новом пакете военной помощи Украине со стороны США
Steam может добавить новую и полезную функцию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников