Психолог Наумова рассказала, как бороться с самосаботажем: "Страх кроется в детском опыте"

2:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Психолог Наталья Наумова рассказала Pravda.Ru, как бороться с таким психологическим явлением, как самосаботаж.

В психологии самосаботажем называют разрушительное поведение, которое препятствует достижению потенциального успеха.

"Всё это связано с тем, что люди, в целом, не готовы к переменам. Они хотят перемен, но боятся их. Потому что хочется одновременно и постоянства, и прогресса. Страшно что? Вдруг в новых ситуациях, в новых условиях будет хуже. Нет внутренней готовности. И, как правило, весь этот страх кроется в каком-то детском опыте. С одной стороны, человек хочет попробовать что-то новое, но трекер мешает, потому что он вспоминает, что когда-то он что-то пробовал и в итоге ухудшал ситуацию. Тут и страх ошибки, и страх осуждения, и страх почувствовать себя неудачником", — объяснила Наумова.

Психолог порекомендовала людям, борющимся с самосаботажем, написать на бумаге, почему они хотят перемен и что для этого нужно сделать. Также нужно перечислить риски, с которыми можно столкнуться. Следующий этап — прислушаться к себе: есть это желание или есть желание почувствовать себя неудачником после того, как попробовал, но не смог себя пересилить.

"И дальше человек начинает себя ругать так, как ругали родители. И находим вот эту эмоцию, где мы себя начинаем ругать, меньше ценить, обесценивать. Ощущаем, что происходит с нашим телом и вспоминаем, когда такие же мысли, такие же ощущения были ранее. И хорошо бы увидеть, что похожий эпизод был у нас до совершеннолетия. И в том эпизоде просто себя пожалеть, похвалить, поддержать и воодушевиться", — сказала Наумова.

Если эту процедуру не удастся осуществить самостоятельно, тогда можно обратиться к помощи психолога — с ним обязательно получится, добавила специалист.

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