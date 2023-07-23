Полностью исключить возможность заразиться паразитами может только качественная прожарка мяса, заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург.
Всевозможные виды гельминтов могут содержаться в популярных у Россиян говядине, свинине и баранине, добавил он, потому готовить такую пищу надо тщательно.
"Когда стейк готовят с кровью, есть риски заражения паразитами, поэтому лучше отказаться от такого мяса. Если же его обжаривают полностью и сырых частей нет — это стопроцентно защищает человека от паразитов", — отметил Гинзбург в интервью изданию "Вечерняя Москва".
Специалист уточнил, что 15-минутная термическая обработка мяса при 100 градусах делает его абсолютно безвредным для человека, так как при этом погибают все известные виды паразитов.
Ранее медик предупредил о смертельной опасности употребления энергетиков в жаркую погоду.
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