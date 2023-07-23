Врач Маскин заявил, что энергетики в жару смертельно опасны даже для здоровых людей

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Попытка утолить жажду энергетическим напитком в жару грозит инфарктом, аритмией, гипертоническим кризом и остановкой сердца, заявил главврач лаборатории "Гемотест" Максим Маскин.

Фото: REX/Shutterstock

Кофеин и гуарана, содержащиеся в большинстве энергетиков, снимают усталость, придают бодрости, но делают это ценой повышения артериального давления и ускоренного сердцебиения, пояснил он.

"В жаркие дни нагрузка на сердечно-сосудистую систему и почки особенно велика, именно поэтому почувствовать себя плохо могут даже здоровые люди. Это может привести к инфаркту, аритмии, гипертоническому кризу и даже к остановке сердца", — добавил Маскин в интервью RT.

Ухудшает ситуацию большое количество сахара в напитке, уточнил медик, он усиливает обезвоживание организма, что вызывает сгущение крови.

В жаркую погоду стоит пить чистую воду или натуральный лимонад без сахара, резюмировал специалист.

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