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Врач Корягина предупредила, что вода в пластиковой бутылке становится ядом на жаре

1:02
Здоровье

Во время жары из пластиковой бутылки выделяется ядовитое вещество, которое отравляет содержащуюся в ней воду, предупредила врач Наталья Корягина.

Врач Корягина предупредила, что вода в пластиковой бутылке становится ядом на жаре
Фото: smartik.ru

Это может произойти, пояснила главный внештатный терапевт минздрава Пермского края, если ёмкость оставить в припаркованной под солнцем машине.

"При нагревании до 40-50 градусов пластиковая бутылка начинает выделять бисфенол А. Полезная вода превращается в токсичный коктейль", — отметила она на своей странице в соцсети.

Опасное вещество накапливается в человеческом организме, затем провоцирует сердечно-сосудистые и аутоиммунные заболевания, ожирение, опухоли и гормональный дисбаланс, добавила Корягина. Во время аномальной жары, подчеркнула медик, воду стоит приобретать исключительно в стеклянной таре.

Ранее кардиолог предупредил, что бесконтрольное употребление жидкости летом может привести к повышению артериального давления.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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