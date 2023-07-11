Во время жары из пластиковой бутылки выделяется ядовитое вещество, которое отравляет содержащуюся в ней воду, предупредила врач Наталья Корягина.
Это может произойти, пояснила главный внештатный терапевт минздрава Пермского края, если ёмкость оставить в припаркованной под солнцем машине.
"При нагревании до 40-50 градусов пластиковая бутылка начинает выделять бисфенол А. Полезная вода превращается в токсичный коктейль", — отметила она на своей странице в соцсети.
Опасное вещество накапливается в человеческом организме, затем провоцирует сердечно-сосудистые и аутоиммунные заболевания, ожирение, опухоли и гормональный дисбаланс, добавила Корягина. Во время аномальной жары, подчеркнула медик, воду стоит приобретать исключительно в стеклянной таре.
Ранее кардиолог предупредил, что бесконтрольное употребление жидкости летом может привести к повышению артериального давления.
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