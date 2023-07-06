Кардиолог Иванов посоветовал людям с болезнями сердца не пить много воды в жару

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Людям с различными сердечными заболеваниями: гипертонией, ишемией, сердечной недостаточностью стоит придерживаться питьевого режима в жаркую погоду, заявил врач-кардиолог Константин Иванов.

Фото: azned.net

Летом сердечники часто сталкиваются с ухудшением самочувствия, отметил он, но желание выпить большое количество воды может усугубить ситуацию.

"Если человек пьёт воду или другие напитки бесконтрольно, это может привести к опасному повышению артериального давления", — предупредил кардиолог в интервью изданию "КП".

К тому же обилие жидкости в организме грозит людям с болезнями сердца интерстициальным отёком легких, а потому при появлении одышки или сильного отёка конечностей нужно срочно обратиться к врачу, добавил он.

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