Диетолог Червони: говяжья печень снижает давление и риск развития рака

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог, доктор медицинских наук Бет Червони рассказала о пользе говяжьей печени.

Фото: steakovka.ru

Специалист отмечает, что говяжья печень является низкокалорийным продуктом, а в её составе содержатся такие питательные вещества, как железо, белок, витамин А, фолиевая кислота, витамин В1, В2, В3 и В12. Об этом сообщает "Свободная Пресса".

Употребление печени способствует укреплению здоровья мозга и иммунитета, снижает кровяное давление, а также риск развития онкологии. Однако перед употреблением продукта его следует правильно приготовить. В частности, диетолог рекомендует обжаривать печень на сковороде, предварительно замочив её на 30-60 минут в миске с молоком, которое поможет вытянуть из неё различные примеси и остатки крови.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Правильная тарелка. Белок