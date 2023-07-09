Диетолог Ивасаки: красный перец понижает уровень "плохого" холестерина

0:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Японский диетолог Масахиро Ивасаки назвал овощ, который помогает снижать уровень "плохого" холестерина в крови.

Фото: inosmi.ru

По словам специалиста, такой овощ, как красный перец, эффективно снижает уровень "плохого" холестерина в крови за счёт содержания в нём витамина С и антиоксиданта капсантина. Более того, этот антиоксидант повышает уровень "хорошего" холестерина, сообщает Yahoo Japan.

Ранее терапевт Андреева рассказала, что чёрный, зелёный чай и каркаде также помогают бороться с повышенным холестерином.

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