Японский диетолог Масахиро Ивасаки назвал овощ, который помогает снижать уровень "плохого" холестерина в крови.
По словам специалиста, такой овощ, как красный перец, эффективно снижает уровень "плохого" холестерина в крови за счёт содержания в нём витамина С и антиоксиданта капсантина. Более того, этот антиоксидант повышает уровень "хорошего" холестерина, сообщает Yahoo Japan.
Ранее терапевт Андреева рассказала, что чёрный, зелёный чай и каркаде также помогают бороться с повышенным холестерином.
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