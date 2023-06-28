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Диетолог Мансурова назвала главную ошибку желающих похудеть

1:01
Здоровье

Врач-диетолог Ирина Мансурова назвала самые главные ошибки худеющих людей.

По словам специалиста, одной из самых главных ошибок людей во время похудения является голодание или создание дефицита калорий. Об этом сообщает Life.Ru.

Дело в том, что после того, как человек вернётся к привычному рациону питания, его вес резко увеличится. Именно поэтому диетолог советует людям, находящимся на диете, не сокращать свой рацион более чем на 25%, учитывая половые и возрастные характеристики.

Мансурова рекомендует на диете есть через равные промежутки времени, а также не забывать соблюдать питьевой режим. Важно соблюдать наличие белка и жиров в рационе питания. В заключение специалист добавила, что между приёмами пищи лучше не перекусывать фруктами и сухофруктами, так как они быстро вызовут чувство голода из-за большого содержания в них сахара.

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Уроки стройной фигуры. Урок 1. Как начать худеть?
Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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