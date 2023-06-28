Диетолог Елисеева предупредила россиян о вреде малины при гастрите

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог, эндокринолог Виктория Елисеева рассказала, для кого может быть опасна малина.

Специалист отмечает, что несмотря на свою пользу, малина является аллергеном, поэтому при её употреблении следует быть острожными. В данном случае это касается аллергиков и маленьких детей. Об этом сообщает Газета.Ru.

Также Елисеева подчеркнула, что косточка малины может вызвать раздражение слизистой желудка. Именно поэтому следует ограничить употребление этой ягоды людям с гастритом. Более того, малина при некоторых условиях может спровоцировать неудобства и даже осложнения некоторых хронических заболеваний.

В заключение Елисеева добавила, что малина увеличивает потливость и обладает мочегонным эффектом. Также она разжижает кровь, поэтому не следует есть малину перед родами или плановыми операциями.

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Жить здорово! Малина