Диетолог, эндокринолог Виктория Елисеева рассказала, для кого может быть опасна малина.
Специалист отмечает, что несмотря на свою пользу, малина является аллергеном, поэтому при её употреблении следует быть острожными. В данном случае это касается аллергиков и маленьких детей. Об этом сообщает Газета.Ru.
Также Елисеева подчеркнула, что косточка малины может вызвать раздражение слизистой желудка. Именно поэтому следует ограничить употребление этой ягоды людям с гастритом. Более того, малина при некоторых условиях может спровоцировать неудобства и даже осложнения некоторых хронических заболеваний.
В заключение Елисеева добавила, что малина увеличивает потливость и обладает мочегонным эффектом. Также она разжижает кровь, поэтому не следует есть малину перед родами или плановыми операциями.
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