Остеопат Ирина Ли назвала продукты, которые нужно есть, чтобы не уставать на работе

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Правильный рацион питания позволит меньше уставать в течение рабочего дня. Об этом заявила остеопат Ирина Ли.

Фото: yamal-media.ru

По её словам, в первую очередь необходимо добавить в меню сезонные овощи и фрукты, при этом употреблять их следует в приготовленном виде, например, после кратковременной обработки кипятком (бланшировки).

"Если мы будем расходовать энергию на дополнительную обработку пищи, то мы все силы потратим", — отметила доктор в беседе с ИА PrimaMedia.

Как пояснила эксперт, овощи нужно варить или готовить на пару для лучшего усвоения. По её словам, организм может "взбунтоваться" в случае постоянного употребления пищи только в сыром виде. Человек будет ощущать усталость на рабочем месте, уточнила медик. Она добавила, что это связано с затратой большого количества энергии на процессы пищеварения.

Врач порекомендовала планировать небольшие перерывы в течение рабочего дня. Идеальный вариант — делать хотя бы несколько физических упражнений во время таких пауз, резюмировала специалист.

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Пища, которая даёт энергию