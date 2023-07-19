Диетолог Писарева: продукты, которые нужно исключить из рациона после 50 лет

0:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог, нутрициолог Ирина Писарева перечислила продукты, которые следует исключить из своего рациона после 50 лет.

Фото: doctorpiter.ru

Специалист отмечает, что людям после 50 лет следует скорректировать своё питание. В частности, нужно сократить потребление красного мяса, сделав выбор в пользу диетического. Об этом сообщает News.ru.

Также после 50 лет необходимо обогатить свой рацион продуктами, богатые белком и кальцием, рыбой и морепродуктами. Кроме того, лучше заменить кофе и чай на простую питьевую воду, поскольку она важна для поддержания водного баланса в организме.

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