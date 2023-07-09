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Диетолог Грибань перечислил продукты, которые необходимо исключить из своего рациона после 50 лет

0:50
Здоровье

Декан факультета медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета Андрей Грибань перечислил продукты, которые людям после 50 лет следует исключить из своего рациона питания.

Диетолог Грибань перечислил продукты, которые необходимо исключить из своего рациона после 50 лет
Фото: doctorpiter.ru

По словам эксперта, людям, достигшим 50 лет, следует начинать корректировать своё питание, делая его более здоровым и правильным, сообщает PrimaMedia.

Если у пожилых людей имеются проблемы с сердцем, им следует ограничить употребление жирных продуктов, а также следить за уровнем холестерина. Если у пациентов наблюдаются проблемы с почками, то следует соблюдать питьевой режим и сократить количество потребляемой соли.

Грибань подчеркнул, что оптимальная диета должна быть соотнесена с индивидуальными потребностями и рекомендациями врача.

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Правильная тарелка. Белок
Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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