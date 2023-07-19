Самые стройные среди европейских женщин — француженки. Также Франция входит в топ-10 стран с самой длинной продолжительностью жизни. Основные привычки француженок, которые помогают им оставаться стройными и здоровыми, перечислили эксперты телеканала "Доктор". Вот они:
Специалисты канала пояснили, что француженки едят медленно и с удовольствием, у них нет перекусов, они стараются не переедать и любят разделить трапезу с родственниками. На время приёма пищи они убирают все гаджеты, газеты и книги, выключают телевизор, чтобы насладиться ароматом каждого кусочка.
Кроме того, французские женщины не соблюдают правило "Еду нельзя запивать", не ограничивают себя диетой, позволяя себе любые продукты, но в малом количестве. Они едят много овощей и не представляют трапезу без салата.
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