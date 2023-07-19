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Телеканал "Доктор" назвал десять привычек, которые раскрывают секрет стройности француженок

1:20
Здоровье

Самые стройные среди европейских женщин — француженки. Также Франция входит в топ-10 стран с самой длинной продолжительностью жизни. Основные привычки француженок, которые помогают им оставаться стройными и здоровыми, перечислили эксперты телеканала "Доктор". Вот они:

Телеканал "Доктор" назвал десять привычек, которые раскрывают секрет стройности француженок
Фото: freepik.com
  1. Не есть на ходу.
  2. Обед по расписанию.
  3. Еда для общения.
  4. Прочь смартфоны.
  5. Графин на столе.
  6. Качество, а не количество.
  7. Свежесть и разнообразие.
  8. Обязательные ингредиенты.
  9. Ненужные ингредиенты.
  10. Прогулка вместо спорта.

Специалисты канала пояснили, что француженки едят медленно и с удовольствием, у них нет перекусов, они стараются не переедать и любят разделить трапезу с родственниками. На время приёма пищи они убирают все гаджеты, газеты и книги, выключают телевизор, чтобы насладиться ароматом каждого кусочка.

Кроме того, французские женщины не соблюдают правило "Еду нельзя запивать", не ограничивают себя диетой, позволяя себе любые продукты, но в малом количестве. Они едят много овощей и не представляют трапезу без салата.

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ЖИР БУДЕТ ТАЯТЬ. СЕКРЕТНАЯ БЫСТРАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ ДИЕТА на 5 ДНЕЙ. Как худеют Француженки
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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