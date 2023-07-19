Американские учёные объяснили, почему большинство похудевших снова набирает вес

1:09 Your browser does not support the audio element. Наука

По мере того, как у людей развивается ожирение, их мозг перестает реагировать на сигналы сытости, а это значит, что они начинают есть ещё больше. К такому выводу пришли американские учёные, пишет Еverydayhealth со ссылкой на публикацию в журнале Nature Metabolism.

Фото: ya.ru

Исследователи отметили, что когда участники эксперимента сбросили вес, реакция мозга на съеденное оставалась прежней — чувство насыщения не возвращалось.

Из-за сбитых настроек чувства сытости похудевшие начинают рано или поздно вновь переедать, поэтому им так сложно удержать вес.

По мнению учёных, решающее значение для регуляции пищевого поведения может иметь процесс передачи сигналов в мозг от кишечника по мере поступления питательных веществ из перевариваемой пищи. Однако в новом исследовании было обнаружено, что у людей с ожирением способность мозга реагировать на эти сигналы значительно снижена.

Ранее генетик заявил, что почти 18 процентов россиян не могут похудеть из-за гена ожирения.

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