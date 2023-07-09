Генетик Кушнаренко: почти 18 процентов россиян не могут похудеть из-за гена ожирения

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Причины избыточного веса, который есть у каждого второго россиянина, могут быть разнообразными, начиная от гормональных сбоев и заканчивая психологическими проблемами. Но так же есть и гены, которые могут управлять пищевым поведением. Об этом рассказала генетик Вера Кушнаренко в беседе с "Российской газетой".

Фото: cpr.org

Как часто человек будет хотеть есть и как быстро наедаться, зависит именно от генетики, объяснила специалист.

По её словам, "ген, ассоциированный с ожирением" (FTO), кодирует белок, отвечающий за чувство насыщения после приёма пищи. Он вовлечён в энергетический обмен. И у 17,7% россиян этого белка больше нормы, что достоверно связано с риском увеличения массы тела.

Ряд исследований показали, что носители изменённого варианта гена FTO в среднем имеют вес на 3 кг больше, чем носители нормального генотипа. Такие люди долго не чувствуют сытости при приёме пищи и склонны к перееданию, добавила эксперт.

Но отчаиваться всё же не стоит, так как хорошим способом сбросить лишний вес, независимо от генетики, являются физическая активность и занятия спортом, заключила Кушнаренко.

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Ожирение: виноваты гены или питание?