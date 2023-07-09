Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Факти.бг": сжечь калории и похудеть поможет долгий секс под одеялом
Власти Украины впервые взяли на себя ответственность за удар по Крымскому мосту
Врач-терапевт Чиркова рассказала, как улучшить потенцию
Терапевт Красикова из РФ рассказала, как избежать заражения сибирской язвой
Врач-эндокринолог Гуреева рассказала россиянам, как избавиться от жира на животе
"РГ": врач рассказал, когда кофе работает как лекарство и когда может навредить
Россия продлит льготное автокредитование на следующий год
Главари "Азова"* обещают вновь вернуться в зону боевых действий
Терапевт Андреева назвала три чая, помогающие снижать давление и уровень холестерина в крови

Генетик Кушнаренко: почти 18 процентов россиян не могут похудеть из-за гена ожирения

1:18
Здоровье

Причины избыточного веса, который есть у каждого второго россиянина, могут быть разнообразными, начиная от гормональных сбоев и заканчивая психологическими проблемами. Но так же есть и гены, которые могут управлять пищевым поведением. Об этом рассказала генетик Вера Кушнаренко в беседе с "Российской газетой".

Генетик Кушнаренко: почти 18 процентов россиян не могут похудеть из-за гена ожирения
Фото: cpr.org

Как часто человек будет хотеть есть и как быстро наедаться, зависит именно от генетики, объяснила специалист.

По её словам, "ген, ассоциированный с ожирением" (FTO), кодирует белок, отвечающий за чувство насыщения после приёма пищи. Он вовлечён в энергетический обмен. И у 17,7% россиян этого белка больше нормы, что достоверно связано с риском увеличения массы тела.

Ряд исследований показали, что носители изменённого варианта гена FTO в среднем имеют вес на 3 кг больше, чем носители нормального генотипа. Такие люди долго не чувствуют сытости при приёме пищи и склонны к перееданию, добавила эксперт.

Но отчаиваться всё же не стоит, так как хорошим способом сбросить лишний вес, независимо от генетики, являются физическая активность и занятия спортом, заключила Кушнаренко.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Ожирение: виноваты гены или питание?
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Лезут за вином: развенчаны мифы вокруг одной из самых загадочных рыб

Развенчаны мифы вокруг одной из самых загадочных рыб — анабаса.

РИА Новости: развеяны мифы вокруг одной из самых загадочных рыб
Онколог Евсеев из РФ назвал первый симптом особо агрессивного рака
Онколог назвал первый симптом особо агрессивного рака
Нет вокальных данных: продюсер Морозов объяснил отсутствие успехов Веры Брежневой в Европе
Почему мосты и порты Украины до сих пор не стёрты с лица земли
Швейцарские учёные: активное потребление белка может предотвращать депрессию Анастасия Жукова Темина Туаева: патриотические темы рождаются естественным образом Анжела Якубовская Шансов у "зерновой сделки" нет — что предпримет Украина Андрей Николаев
Медведев объяснил мотивы поведения Байдена, поставившего Украине кассетные боеприпасы
Экс-глава МГБ ДНР рассказал, где Суровикин
Бен Ходжес: никогда не отправили бы солдат США в такое наступление
Бен Ходжес: никогда не отправили бы солдат США в такое наступление
Последние материалы
Генетик Кушнаренко: почти 18 процентов россиян не могут похудеть из-за гена ожирения
Власти Украины впервые взяли на себя ответственность за удар по Крымскому мосту
Врач-терапевт Чиркова рассказала, как улучшить потенцию
Терапевт Красикова из РФ рассказала, как избежать заражения сибирской язвой
Врач-эндокринолог Гуреева рассказала россиянам, как избавиться от жира на животе
"РГ": врач рассказал, когда кофе работает как лекарство и когда может навредить
Россия продлит льготное автокредитование на следующий год
Главари "Азова"* обещают вновь вернуться в зону боевых действий
Терапевт Андреева назвала три чая, помогающие снижать давление и уровень холестерина в крови
С каких автомобилей пересаживаются на Lada Vesta
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников