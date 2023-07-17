Кардиолог рассказал, какую преступную ошибку совершают врачи, назначая статины

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-кардиолог, гериатр, доктор медицинских наук Юрий Конев в беседе с Pravda.Ru объяснил, чем опасен бездумный приём статинов.

Фото: publicdomainpictures. net

Медик рассказал, что у каждого человека, принимающего статины, развивается в той или иной степени выраженный лекарственный гепатит.

"Та или иная степень гепатита, к сожалению, свойственна всем, принимающим статины", — объяснил кардиолог.

Конев отметил, что в первые месяцы после сердечно-сосудистых событий статины показаны, однако в дальнейшем они тормозят синтез холестерина.

"Все клетки нашего организма состоят из холестерина — липидный слой мембран. Холестерин-то нужен. Гормоны половые, стероидные синтезируются из холестерина. А горе-кардиолоХи предлагают снижать холестерин чуть ли до нуля", — выразил своё негодование врач.

Кардиолог подчеркнул, что данная проблема терзает мир уже 30 лет.

Ранее Юрий Конев рассказал, как статины помогают бороться с холестерином.

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Холестерин - наш друг, а не враг! Статины: пить или не пить?