Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Asian Journal of Andrology: длина пальцев может указать на размер полового члена
Диетолог Микитюк рассказала, какие продукты нельзя есть каждый день
GEN: в ДНК может храниться 215 млн гигабайт информации
Кардиолог рассказал, какую функцию выполняют кроверазжижающие препараты
Пресс-служба "Зенита" объявила о подписании Марио Фернандеса
ITIA: теннисистка из США дисквалифицирована за допинг
Нутрициолог Гончар рассказала, как часто нужно есть рыбу
South China Morning Post: в Китае введено регулирование ИИ
Psychological Bulletin: раскрыта причина веры в теории заговора

Кардиолог рассказал, какую преступную ошибку совершают врачи, назначая статины

1:06
Здоровье

Врач-кардиолог, гериатр, доктор медицинских наук Юрий Конев в беседе с Pravda.Ru объяснил, чем опасен бездумный приём статинов. 

Кардиолог рассказал, какую преступную ошибку совершают врачи, назначая статины
Фото: publicdomainpictures. net

Медик рассказал, что у каждого человека, принимающего статины, развивается в той или иной степени выраженный лекарственный гепатит.

"Та или иная степень гепатита, к сожалению, свойственна всем, принимающим статины", — объяснил кардиолог.

Конев отметил, что в первые месяцы после сердечно-сосудистых событий статины показаны, однако в дальнейшем они тормозят синтез холестерина.

"Все клетки нашего организма состоят из холестерина — липидный слой мембран. Холестерин-то нужен. Гормоны половые, стероидные синтезируются из холестерина. А горе-кардиолоХи предлагают снижать холестерин чуть ли до нуля", — выразил своё негодование врач.

Кардиолог подчеркнул, что данная проблема терзает мир уже 30 лет.

Ранее Юрий Конев рассказал, как статины помогают бороться с холестерином.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Холестерин - наш друг, а не враг! Статины: пить или не пить?
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Shot показал последствия взрыва на Крымском мосту

Telegram-канал Shot обнародовал фотографии с места ЧП на Крымском мосту. На пролётах со стороны полуострова повреждено дорожное полотно.

Shot показал последствия взрыва на Крымском мосту утром 17 июля
РИА Новости: Россия приняла неожиданное решение, отменив скидки на нефть для Индии
Акция закончилась: Россия приняла неожиданное решение
Обстоятельства смерти актёра Александра Орловского стали известны общественности
Два человека погибли в результате падения пролёта Крымского моста
Россия вышла из зерновой сделки. Почему? Петр Ермилин Как китайцы обломали себе зубы о русский Благовещенск Сергей Лебедев Немецкая БМП "Мардер": чем нам грозит её появление Андрей Николаев
Ответный удар за теракт на Крымском мосту должен быть нанесён по инфраструктуре США и Британии
Появилось первое видео после взрыва на Крымском мосту
Две россиянки пожаловались на теракт на Крымском мосту: "Взорвали слишком рано"
Две россиянки пожаловались на теракт на Крымском мосту: "Взорвали слишком рано"
Последние материалы
GEN: в ДНК может храниться 215 млн гигабайт информации
Кардиолог рассказал, какую функцию выполняют кроверазжижающие препараты
Пресс-служба "Зенита" объявила о подписании Марио Фернандеса
ITIA: теннисистка из США дисквалифицирована за допинг
Нутрициолог Гончар рассказала, как часто нужно есть рыбу
South China Morning Post: в Китае введено регулирование ИИ
Psychological Bulletin: раскрыта причина веры в теории заговора
Нанесен ряд ударов по аэродрому "Арциз", в Одессе, откуда же и в последнее время обычно вылетают и хранятся все БПЛА ВС
Татьяна Буланова рассказала, как ей удаётся сохранять красоту и молодость: инъекции и питание
Преимущества и недостатки вертикального садоводства
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников