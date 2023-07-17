Врач-кардиолог, гериатр, доктор медицинских наук Юрий Конев в беседе с Pravda.Ru объяснил, чем опасен бездумный приём статинов.
Медик рассказал, что у каждого человека, принимающего статины, развивается в той или иной степени выраженный лекарственный гепатит.
"Та или иная степень гепатита, к сожалению, свойственна всем, принимающим статины", — объяснил кардиолог.
Конев отметил, что в первые месяцы после сердечно-сосудистых событий статины показаны, однако в дальнейшем они тормозят синтез холестерина.
"Все клетки нашего организма состоят из холестерина — липидный слой мембран. Холестерин-то нужен. Гормоны половые, стероидные синтезируются из холестерина. А горе-кардиолоХи предлагают снижать холестерин чуть ли до нуля", — выразил своё негодование врач.
Кардиолог подчеркнул, что данная проблема терзает мир уже 30 лет.
Ранее Юрий Конев рассказал, как статины помогают бороться с холестерином.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Telegram-канал Shot обнародовал фотографии с места ЧП на Крымском мосту. На пролётах со стороны полуострова повреждено дорожное полотно.