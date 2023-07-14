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Кардиолог назвал статины "самым большим надувательством" века

1:45
Здоровье

Врач-кардиолог, гериатр, доктор медицинских наук Юрий Конев в беседе с Pravda.Ru рассказал, как статины помогают бороться с холестерином.

Кардиолог назвал статины "самым большим надувательством" века
Фото: https://cdn.vox-cdn.com/

Конев отметил, что статины замедляют синтез холестерина, который принимает активное участие в процессах атеросклероза. Это воздействие препятствует развитию осложнений атеросклероза и уменьшает количество сердечно-сосудистых катастроф: инфарктов и инсультов.

"Но это не такой безвредный предмет, как хотелось бы. Они имеют массу побочных эффектов. И тут польза-вред должен взвешиваться в каждом случае индивидуально. Фармкомпании заработали на этом уже триллионы долларов на этих статинах и не хотят прислушиваться к мнению некоторых врачей", — объяснил врач.

Кардиолог отметил, что никто не отрицает пользу статинов в первые месяцы после сосудистых катастроф, потому что высок риск повторных инфаркта или инсульта.

Медик подчеркнул, что мало кто задумывается о побочном воздействии статинов.

"Существует вообще два типа атеросклероза. Есть тип атеросклероза, который заканчивается кальцинозом, а не образованием бляшек. Там вообще не показаны статины. А у нас кардиолоХи (я их так называю) вывели закономерность, что статины показаны всем, у кого есть признаки атеросклероза", — рассказал врач.

Конев считает, что бездумное назначение статинов происходит под воздействием фармацевтических компаний, которые оплачивают рекламные акции.

"Статины — это самое большое надувательство конца XX и XXI веков", — выразил своё мнене кардиолог.

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Высокий холестерин? Не спешите пить статины! Польза и вред. Мнение врача.
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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