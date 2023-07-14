Врач-кардиолог, гериатр, доктор медицинских наук Юрий Конев в беседе с Pravda.Ru рассказал, как статины помогают бороться с холестерином.
Конев отметил, что статины замедляют синтез холестерина, который принимает активное участие в процессах атеросклероза. Это воздействие препятствует развитию осложнений атеросклероза и уменьшает количество сердечно-сосудистых катастроф: инфарктов и инсультов.
"Но это не такой безвредный предмет, как хотелось бы. Они имеют массу побочных эффектов. И тут польза-вред должен взвешиваться в каждом случае индивидуально. Фармкомпании заработали на этом уже триллионы долларов на этих статинах и не хотят прислушиваться к мнению некоторых врачей", — объяснил врач.
Кардиолог отметил, что никто не отрицает пользу статинов в первые месяцы после сосудистых катастроф, потому что высок риск повторных инфаркта или инсульта.
Медик подчеркнул, что мало кто задумывается о побочном воздействии статинов.
"Существует вообще два типа атеросклероза. Есть тип атеросклероза, который заканчивается кальцинозом, а не образованием бляшек. Там вообще не показаны статины. А у нас кардиолоХи (я их так называю) вывели закономерность, что статины показаны всем, у кого есть признаки атеросклероза", — рассказал врач.
Конев считает, что бездумное назначение статинов происходит под воздействием фармацевтических компаний, которые оплачивают рекламные акции.
"Статины — это самое большое надувательство конца XX и XXI веков", — выразил своё мнене кардиолог.
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