Кардиолог назвал статины "самым большим надувательством" века

1:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-кардиолог, гериатр, доктор медицинских наук Юрий Конев в беседе с Pravda.Ru рассказал, как статины помогают бороться с холестерином.

Фото: https://cdn.vox-cdn.com/

Конев отметил, что статины замедляют синтез холестерина, который принимает активное участие в процессах атеросклероза. Это воздействие препятствует развитию осложнений атеросклероза и уменьшает количество сердечно-сосудистых катастроф: инфарктов и инсультов.

"Но это не такой безвредный предмет, как хотелось бы. Они имеют массу побочных эффектов. И тут польза-вред должен взвешиваться в каждом случае индивидуально. Фармкомпании заработали на этом уже триллионы долларов на этих статинах и не хотят прислушиваться к мнению некоторых врачей", — объяснил врач.

Кардиолог отметил, что никто не отрицает пользу статинов в первые месяцы после сосудистых катастроф, потому что высок риск повторных инфаркта или инсульта.

Медик подчеркнул, что мало кто задумывается о побочном воздействии статинов.

"Существует вообще два типа атеросклероза. Есть тип атеросклероза, который заканчивается кальцинозом, а не образованием бляшек. Там вообще не показаны статины. А у нас кардиолоХи (я их так называю) вывели закономерность, что статины показаны всем, у кого есть признаки атеросклероза", — рассказал врач.

Конев считает, что бездумное назначение статинов происходит под воздействием фармацевтических компаний, которые оплачивают рекламные акции.

"Статины — это самое большое надувательство конца XX и XXI веков", — выразил своё мнене кардиолог.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Высокий холестерин? Не спешите пить статины! Польза и вред. Мнение врача.