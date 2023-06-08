Ученые назвали продукты, которые снижают холестерин

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для нормального функционирования организма требуется ограниченное количество холестерина, поскольку его избыток приводит к развитию атеросклероза — образованию бляшек в артериальных стенках, что может привести к таким заболеваниям, как стенокардия, инфаркт миокарда и инсульт.

Фото: pixabay.com

По словам ученых, употребление определенных продуктов способствует снижению уровня холестерина в крови. В первую очередь это относится к

фасоли,

сое

и гороху.

Также положительное влияние оказывают

растительные масла,

морковь,

свекла,

лук

и чеснок,

содержащие пектин, который обволакивает холестерин и выводит его из организма.

Ранее южнокорейские ученые провели исследование и пришли к выводу, что кимчи — салат из квашеной капусты, также способствует снижению уровня холестерина.

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4 продукта, которые СНИЖАЮТ ПЛОХОЙ ХОЛЕСТЕРИН 👍 Скажи ХОЛЕСТЕРИНУ НЕТ !