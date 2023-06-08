Для нормального функционирования организма требуется ограниченное количество холестерина, поскольку его избыток приводит к развитию атеросклероза — образованию бляшек в артериальных стенках, что может привести к таким заболеваниям, как стенокардия, инфаркт миокарда и инсульт.
По словам ученых, употребление определенных продуктов способствует снижению уровня холестерина в крови. В первую очередь это относится к
Также положительное влияние оказывают
содержащие пектин, который обволакивает холестерин и выводит его из организма.
Ранее южнокорейские ученые провели исследование и пришли к выводу, что кимчи — салат из квашеной капусты, также способствует снижению уровня холестерина.
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