Врач Эллисон назвал самый полезный завтрак, который поможет сбросить вес

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач Ричард Эллисон перечислил продукты, которые стоит включить в свой утренний рацион всем, кто желает похудеть. Об этом пишет Daily Express.

Фото: pixabay.com

По словам специалиста, на завтрак следует употреблять больше растворимой клетчатки и ненасыщенных жиров. Кроме того, стоит отдавать предпочтение продуктам, которые насыщают организм необходимыми элементами.

Так, для утреннего приема пищи можно выбрать овсянку, которая способствует снижению уровня холестерина. Подойдут также куриные яйца, но их не следует употреблять более двух штук в день.

Еще одним отличным вариантом для завтрака является греческий йогурт, в который можно добавить меда и фруктов, чтобы сделать его более вкусным и питательным. Допустимы также бутерброды на завтрак, однако лучше делать их из цельнозернового хлеба и нежирного сливочного сыра.

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Подумайте дважды, прежде чем есть овсянку на завтрак 😲