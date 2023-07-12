Президент центра "Медицина" Григорий Ройтберг объяснил, для каких нужд врачи приспособили умную нейросеть.
Ройтберг отметил, что искусственный интеллект помогает медикам избавиться от рутинной работы.
Ранее сообщалось, что нейросеть помогает выявить заболевания лёгких и сердца.
Нейросеть научилась анализировать рентгеновские снимки. ИИ успешно ставит диагнозы.
Эксперт рассказал, что нейросеть советует обратить внимание на те или иные проблемы. Лишь в 1% случаев ИИ признаётся, что не может выявить патологию.
"В этом случае мы выносим на консилиум, и оказалось что в половине случаев консилиум занимает сторону робота", — цитирует слова Ройтберга Телеканал "360".
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