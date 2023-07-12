Академик Ройтберг рассказал, как ИИ помогает врачам устанавливать диагнозы

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Президент центра "Медицина" Григорий Ройтберг объяснил, для каких нужд врачи приспособили умную нейросеть.

Фото: Россети Центр и Россети Центр и Приволжье

Ройтберг отметил, что искусственный интеллект помогает медикам избавиться от рутинной работы.

Ранее сообщалось, что нейросеть помогает выявить заболевания лёгких и сердца.

Нейросеть научилась анализировать рентгеновские снимки. ИИ успешно ставит диагнозы.

Эксперт рассказал, что нейросеть советует обратить внимание на те или иные проблемы. Лишь в 1% случаев ИИ признаётся, что не может выявить патологию.

"В этом случае мы выносим на консилиум, и оказалось что в половине случаев консилиум занимает сторону робота", — цитирует слова Ройтберга Телеканал "360".

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