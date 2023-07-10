Нейросеть помогает выявить заболевания лёгких и сердца

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Исследователи использовали возможности модели искусственного интеллекта с глубоким обучением, чтобы совершить революцию в диагностике сердечных заболеваний, повысив эффективность обычного рентгеновского снимка грудной клетки. Новаторский подход позволяет быстро и точно оценить работу сердца и выявить заболевания.

Фото: emktg.com

Раскрытие потенциала

Рентгенография грудной клетки является наиболее распространенным рентгенологическим исследованием во всем мире и служит основным методом диагностики заболеваний легких и сердца. При всей своей быстроте и удобстве рентгеновские снимки дают лишь статичные изображения, не содержащие информации о работе сердца. Чтобы получить представление о работе сердца, необходимо провести эхокардиограмму.

Эхокардиограмма позволяет оценить эффективность работы сердца и выявить возможные проблемы с клапанами между его камерами. Заболевания клапанов сердца затрудняют кровоток и заставляют сердце прилагать больше усилий, что может привести к сердечной недостаточности, внезапной остановке сердца и даже смерти. Однако для проведения эхокардиограммы требуется специализированный специалист.

Преобразование рентгеновских снимков

Исследователи из Университета Осаки (Osaka Metropolitan University) привлекли к работе модель искусственного интеллекта с глубоким обучением, чтобы превратить рентгеновские снимки грудной клетки в высокодетальный диагностический инструмент.

Глубокое обучение — это процесс искусственного интеллекта (ИИ), который позволяет компьютерам обрабатывать данные, повторяя возможности человеческого мозга. Такая модель позволяет распознавать сложные закономерности в изображениях, текстах, звуках и других формах данных, что способствует получению точных выводов и прогнозов.

Исследователи утверждают, что их инновационный ИИ-подход может дополнить эхокардиографию, особенно в ситуациях, когда необходимо быстро поставить диагноз, или при нехватке технических специалистов.

Исследование было опубликовано в журнале The Lancet Digital Health.

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