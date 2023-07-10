Исследователи использовали возможности модели искусственного интеллекта с глубоким обучением, чтобы совершить революцию в диагностике сердечных заболеваний, повысив эффективность обычного рентгеновского снимка грудной клетки. Новаторский подход позволяет быстро и точно оценить работу сердца и выявить заболевания.
Рентгенография грудной клетки является наиболее распространенным рентгенологическим исследованием во всем мире и служит основным методом диагностики заболеваний легких и сердца. При всей своей быстроте и удобстве рентгеновские снимки дают лишь статичные изображения, не содержащие информации о работе сердца. Чтобы получить представление о работе сердца, необходимо провести эхокардиограмму.
Эхокардиограмма позволяет оценить эффективность работы сердца и выявить возможные проблемы с клапанами между его камерами. Заболевания клапанов сердца затрудняют кровоток и заставляют сердце прилагать больше усилий, что может привести к сердечной недостаточности, внезапной остановке сердца и даже смерти. Однако для проведения эхокардиограммы требуется специализированный специалист.
Исследователи из Университета Осаки (Osaka Metropolitan University) привлекли к работе модель искусственного интеллекта с глубоким обучением, чтобы превратить рентгеновские снимки грудной клетки в высокодетальный диагностический инструмент.
Глубокое обучение — это процесс искусственного интеллекта (ИИ), который позволяет компьютерам обрабатывать данные, повторяя возможности человеческого мозга. Такая модель позволяет распознавать сложные закономерности в изображениях, текстах, звуках и других формах данных, что способствует получению точных выводов и прогнозов.
Исследователи утверждают, что их инновационный ИИ-подход может дополнить эхокардиографию, особенно в ситуациях, когда необходимо быстро поставить диагноз, или при нехватке технических специалистов.
Исследование было опубликовано в журнале The Lancet Digital Health.
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