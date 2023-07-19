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Диетолог Пегова рассказала, как сделать воду вкуснее

1:10
Здоровье

Диетолог Евгения Пегова поделилась секретом, как сделать обычную воду вкуснее.

Диетолог Пегова рассказала, как сделать воду вкуснее
Фото: m.ecoteka.ru

"Важно ежедневно употреблять не менее 30 миллилитров воды на каждый килограмм веса. При этом речь идет исключительно о чистой воде, а не о других напитках. Если вы также употребляете чаи и кофе, то необходимо пить еще больше воды. Недостаток воды негативно сказывается на здоровье и красоте, отражаясь на нашем самочувствии и настроении", — объяснила специалист.

По ее словам, следует выбирать чистую природную воду, а не кипяченую. Если у вас есть лишнее время, вы можете заморозить воду, затем разморозить ее и аккуратно перелить в другой сосуд, оставив немного воды на дне: там соберутся примеси, а ваша вода станет более приятной.

"Важно помнить, что вода с лимоном не создаст чудес, но если вам нравится ее вкус и аромат, то отлично, пейте воду с этой добавкой. Также вы можете добавить кислые яблоки, огурцы или мяту в воду. Ананасы могут стать другой вкусной опцией", — заключила диетолог.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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