Клюква обыкновенная, ягода, которая веками произрастает в России, недавно была признана турецкими диетологами суперфруктом. Это связано с обилием витаминов, минералов и других необходимых питательных веществ.
Клюква стала популярным выбором среди тех, кто стремится поддерживать оптимальное здоровье, благодаря ее антисептическим свойствам и способности бороться с заболеваниями полости рта, гипертонией, инфекциями дыхательных путей и даже раком. Эту ягоду можно найти в лесах или приобрести по очень доступной цене.
Упоминается, что клюкву можно употреблять как свежей, так и в виде варенья или сока. Кстати, ягода богата клетчаткой, что может помочь в похудении.
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