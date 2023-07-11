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"РГ": в Роскачестве дали ответ, вызывает ли пальмовое масло рак

1:22
Здоровье

Споры вокруг вреда пальмового масла в последнее время начали разгораться снова. В России даже предложили наносить на продукты с ним маркировку, предупреждающую об опасности. Действительно ли пальмовое масло может вызвать рак, ответили в Роскачестве, пишет "РГ".

"РГ": в Роскачестве дали ответ, вызывает ли пальмовое масло рак
Фото: ru.wikipedia.org

Специалисты ведомства объяснили, что глицидола, который внесён международным агентством по изучению рака в список потенциальных канцерогенов, нет ни в пальмовом, ни в других маслах. Однако глицидиловые эфиры могут образовываться в процессе нагревания свыше 180 градусов и в растительных, и в животных жирах.

Учёные предполагают, что в организме эти вещества могут преобразовываться в глицидол. Причём при рафинации пальмового масла глицидиловых эфиров может формироваться больше, чем в других маслах.

Пока до конца не ясно, действительно ли глицидиловые эфиры превращаются в глицидол в организме. Кроме того, нет и окончательного вердикта о его вреде, заметили эксперты Роскачества..

По их словам, абсолютно безопасным пальмовое масло, как и любое другое рафинированное дезодорированное масло, назвать нельзя. Однако это не означает, что оно опаснее и вреднее других продуктов.

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Глицидол и онкология. Пальмовое масло вызывает рак?
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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