Росатом помогает побеждать онкологию

5:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

До 98% детей, больных раком щитовидной железы, смогут полностью выздороветь при применении радиофармпрепарата Натрия йодид, 131 I.

Фото: Росэнергоатом

Министерство здравоохранения Российской Федерации одобрило внесение изменений в инструкцию к радиофармпрепарату Натрия йодид, 131 I (раствор для приёма внутрь) в части его применения для пациентов, не достигших 18 лет. Изменения были внесены по инициативе дивизиона "Технологии здоровья" Госкорпорации "Росатом" и ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России.

Согласно новой редакции, радиофармпрепарат разрешено применять в терапевтических целях для лечения дифференцированного рака щитовидной железы, в том числе метастатического, не только у взрослых пациентов, но и у детей и подростков. Согласно справочнику "Злокачественные новообразования в России", ежегодно в нашей стране выявляется до 300 случаев рака щитовидной железы

у несовершеннолетних пациентов. До 80% из них нуждаются в применении радиойодтерапии.

"Терапия препаратом Натрия йодид, 131 I успешно практикуется при лечении рака щитовидной железы у детей во всем мире с 40-х годов прошлого века и показывает уникальные результаты. Полного ответа на терапию удаётся добиться у 70% пациентов детского и подросткового возраста, имеющих отдалённые метастазы (чаще всего в лёгкие), и до 98% при раке щитовидной железы без отдалённых метастазов. Радиойодтерапия гораздо эффективнее для лечения детей, чем взрослых. Течение заболевания напрямую связано со скоростью метаболизма, который существенно выше в детском возрасте, а следовательно, и скорость опухолевой прогрессии в детском организме выше. Но вместе с тем чем интенсивнее метаболизм, тем эффективнее действует радиоактивный йод на опухолевую ткань. Изменения в инструкцию к препарату, внесённые по инициативе Росатома при поддержке Минздрава России, позволят ежегодно сохранять жизнь и здоровье сотням детей в нашей стране", — рассказал заведующий отделением радиохирургического лечения открытыми радионуклидами МРНЦ им. А. Ф. Цыба — филиала ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, доктор медицинских наук Валерий Крылов.

"Производственные мощности Росатома сегодня готовы на 100% удовлетворить потребности российской системы здравоохранения в препарате Натрия йодид, 131 I. Крайне важно, чтобы юные пациенты по всей нашей стране, от Калининграда до Владивостока, имели возможность сохранять и укреплять здоровье с помощью эффективного лечения, в том числе и с помощью радиофармпрепаратов. Со своей стороны, мы готовы увеличить объём поставок Натрия йодид, 131 I в медицинские учреждения России", — прокомментировала заместитель генерального директора по развитию фармацевтического бизнеса АО "РХК" Диана Кобесова.

Для справки

"Технологии здоровья" — дивизион, аккумулирующий экспертизу Госкорпорации "Росатом" в области здравоохранения. Компания создана на базе предприятий и институтов Росатома с целью комплексного развития медицинских технологий в России и за рубежом. Дивизион "Технологии здоровья" развивается по четырём основным направлениям:

комплексные решения для медицины; производство и поставка изотопной продукции (50 стран мира); оборудование для диагностики и терапии; решения для ионизирующей обработки продукции.

Дивизион — один из ведущих российских производителей радиоизотопного диагностического и терапевтического препарата

Натрия йодид, I-131 (раствор для приёма внутрь). Избирательное накопление I-131 в щитовидной железе позволяет использовать препарат, как с диагностической целью для определения функционального состояния и визуализации щитовидной железы методом радиометрии и сканирования, так и с терапевтической целью для лечения тиреотоксикоза, а также в лечении рака щитовидной железы, в том числе и отдалённых метастазов. Благодаря тому, что йод накапливается в организме человека исключительно в клетках щитовидной железы, действие радиофармпрепарата практически не распространяется на другие ткани.

Правительство и профильные ведомства работают над плановым обновлением мощностей отечественного здравоохранения, обеспечением полного суверенитета нашей страны в этой области. Как партнёр государства в деле увеличения продолжительности и повышения качества жизни населения страны, Росатом наращивает выпуск широкой линейки медицинского оборудования, радиофармпрепаратов, создаёт полностью импортонезависимую систему оказания медицинской помощи гражданам России при диагностике и лечении социально значимых заболеваний.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.