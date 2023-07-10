Врач Александр Мясников перечислил лекарства, которые могут спровоцировать развитие болезни Альцгеймера.
Специалист отметил, что наиболее распространённый вид деменции может развиться из-за приёма безобидных на первый взгляд медикаментов.
"Болезнь может развиться из-за приёма опиоидов, бензодиазепинов и даже антигистаминных препаратов", — написал Мясников в своём Telegram-канале.
Врач добавил, что важно также учитывать генетическую предрасположенность к болезни. Помимо этого, Мясников напомнил, что риск развития заболевания увеличивают диабет, курение, ожирение и отсутствие физических нагрузок.
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