Врач Мясников заявил, что лекарства от аллергии могут спровоцировать развитие болезни Альцгеймера

0:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач Александр Мясников перечислил лекарства, которые могут спровоцировать развитие болезни Альцгеймера.

Фото: grafmag.pl

Специалист отметил, что наиболее распространённый вид деменции может развиться из-за приёма безобидных на первый взгляд медикаментов.

"Болезнь может развиться из-за приёма опиоидов, бензодиазепинов и даже антигистаминных препаратов", — написал Мясников в своём Telegram-канале.

Врач добавил, что важно также учитывать генетическую предрасположенность к болезни. Помимо этого, Мясников напомнил, что риск развития заболевания увеличивают диабет, курение, ожирение и отсутствие физических нагрузок.

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