Врач Сергей Агапкин заявил, что для людей с лишним весом быстрая ходьба полезнее бега

0:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Реабилитолог Сергей Агапкин сравнил эффект от бега и скандинавской ходьбы.

По словам Агапкина, скандинавская ходьба по энергетическим затратам соответствует бегу трусцой. Поэтому польза для сердечно-сосудистой системы от быстрой ходьбы равноценна пользе от пробежки.

"Более того, для людей с повышенным весом скандинавская ходьба предпочтительнее, так как она не оказывает сильную нагрузку на суставы", — заявил врач в шоу "О самом главном" на телеканале "Россия 1".

Для правильного эффекта во время скандинавской ходьбы нужно соблюдать ряд правил. Выпрямите спину и расслабьте плечевой пояс. Делая шаги, осуществляйте широкие симметричные движения руками.

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Техника скандинавской ходьбы за 5 минут