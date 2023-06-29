Реабилитолог Сергей Агапкин сравнил эффект от бега и скандинавской ходьбы.
По словам Агапкина, скандинавская ходьба по энергетическим затратам соответствует бегу трусцой. Поэтому польза для сердечно-сосудистой системы от быстрой ходьбы равноценна пользе от пробежки.
"Более того, для людей с повышенным весом скандинавская ходьба предпочтительнее, так как она не оказывает сильную нагрузку на суставы", — заявил врач в шоу "О самом главном" на телеканале "Россия 1".
Для правильного эффекта во время скандинавской ходьбы нужно соблюдать ряд правил. Выпрямите спину и расслабьте плечевой пояс. Делая шаги, осуществляйте широкие симметричные движения руками.
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