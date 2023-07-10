В Колумбийском университете США выявили связь между здоровым питанием и снижением риска развития деменции. Фрагменты научной работы опубликованы в каталоге препринтов medRxiv.
Учёные провели исследование, в котором поучаствовали свыше 1500 человек. Их средний возраст составил 69,7 лет.
У пожилых людей со здоровым рационом были зафиксированы более медленные темпы биологического старения и более низкий риск когнитивных нарушений, чем у пенсионеров, которые по каким-то причинам отказываются от правильного питания или постоянно курят, сказано в материале.
Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что употребление киви помогает "отодвинуть старение", поскольку в кожуре плода содержится много витамина С и антиоксидантов.
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