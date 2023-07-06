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Эндокринолог Павлова назвала любимые продукты микрофлоры кишечника

Здоровье

Микрофлора кишечника (микробиота) играет важную роль в иммунной системе человека, в обмене веществ и даже работе мозга. Однако для успешного функционирования микробиоты необходимы особые продукты. Об этом сообщила эндокринолог Зухра Павлова.

Эндокринолог Павлова назвала любимые продукты микрофлоры кишечника
Фото: /Shutterstock/

"Микробиота любит полезные продукты. Если коротко, то это продукты ферментирования", — указала она.

К ним относятся все квашеные овощи: капуста, малосольные огурцы, мочёные яблоки, корейская кимчи и так далее. Также микрофлора кишечника "любит" кисломолочные продукты и квас.

"Выпивайте в день по стакану, но не больше, этих напитков, и кишечник будет благодарен", — отметила Павлова.

Самые вредные продукты для микробиоты — это сладости, поскольку сахар нарушает баланс, в результате чего растут вредные представители микробиома — грибы, подавляющие рост полезной флоры.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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