PrimaMedia: три фактора негативно влияют на поджелудочную железу

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Поджелудочная железа является важным органом и выполняет сразу несколько функций, среди которых выработка инсулина и регуляция обмена веществ. Однако три распространённых фактора оказывают негативное влияние на работу органа пищеварительной системы. Об этом сообщили врачи-гастроэнтерологи на портале PrimaMedia.

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Во-первых, неправильное питание может серьёзно навредить поджелудочной железе. Жирные, жареные, острые и копчёные блюда вызывают воспаление, что может привести к панкреатиту.

Во-вторых, спиртные напитки и курение также раздражают поджелудочную железу. В органе нет ферментов, которые способны расщепить алкоголь, поэтому он страдает гораздо больше, чем желудок. Вредные вещества табачного дыма при попадании в организм оказывают токсическое действие на поджелудочную железу, поддерживают воспалительные процессы и способствуют развитию сахарного диабета.

Третий фактор, который негативно влияет на здоровье поджелудочной железы, — это недостаток физической активности. Лишний вес приводит к повышенной нагрузке на важный орган, в результате чего возникает воспаление.

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