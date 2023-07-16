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Nature NPJ Science of Food назвал продукт, который вызывает онкологию

1:15
Здоровье

Недавнее исследование группы ученых из Университета королевы Белфаста, опубликованное в журнале Nature NPJ Science of Food, обнаружило потенциальные риски, связанные с потреблением мяса, обработанного нитритами.

Nature NPJ Science of Food назвал продукт, который вызывает онкологию
Фото: pixabay.com

Нитриты — это химические добавки, которые обычно применяются для консервирования пищевых продуктов и продления их срока годности.

Эксперимент, проведенный на мышах в течение восьми недель, выявил поразительные результаты: животные, употреблявшие мясо с содержанием нитритов даже в количестве 15%, имели гораздо больше опухолей по сравнению с теми, кто не употреблял мясо с нитритами или придерживался диеты, полностью исключающей мясо.

Эксперты признали опасными для здоровья различные виды колбасных изделий при регулярном употреблении. К ним относятся не только нарезки, но и блюда, в которых используется колбаса. Одним из часто встречающихся примеров является новогодний салат "Оливье".

Доктор Крис Эллиотт, директор Института глобальной безопасности пищевых продуктов в Королевском университете, подчеркнул необходимость замены нитритов на натуральные и безопасные альтернативы.

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ФРОЛОВ Ю.А. – Три причина отказа от мяса, рак уже обогнал инфаркты и инсульты.
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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