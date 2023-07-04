Врач-дерматолог, косметолог, главный врач клиники "Монако" Лидия Гаевская в беседе с Pravda.Ru объянсила, как не допустить облысения.
Экперт рассказала, что причин выпадения волос очень много. Волосы могут начать выпадать после перенесённого стресса, ОРВИ. Она советует вспомнить события трёхмесячной давности с момента начала потери волос.
"У кожи и у придатков кожи (ногти, волосы) есть клеточный цикл — это три месяца обновления. То есть если волосы выпадают, что было 3 месяца назад. Возможно, антибиотикотерапия, возможно, наркоз, возможно, какое-то перенесенное заболевание. После ковида до сих пор у людей выпадают волосы достаточно выражено", — объяснила дерматолог.
Она отметила, что можно остановить выпадения волос с помощью витаминотерапии.
Гаевская рассказала, что существует такое явление, как сезонное обновление волос. Весной и осенью волосы начинают активно выпадать, но потом самостоятельно восстанавливаются.
"Нужно посчитать, сколько волос выпадает. Вообще в норме при утреннем расчесывании 50 и даже 150 волос в зависимости от структуры волосы, то есть чем толще волос, тем, следовательно, они кажутся гуще, но их количество меньше. Чем тоньше волос, их кажется меньше, но из-за того, что они тонкие, пушковые, их больше", — объяснила медик.
Она напомнила, что волосы выпадают при появлении различных хронических заболеваний.
"Это может быть диабет, это может быть гормональное нарушение, это может быть период лактации после беременности. У мужчин это может быть из-за гиперфункции, либо гипофункции щитовидной железы. И у женщин, в том числе. Потом также из-за большого количества, либо низкого количества тестостерона, то есть гормональные нарушения. На самом деле, причин выпадения волос очень много и в одном предложении сказать невозможно", — рассказала Гаевская.
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