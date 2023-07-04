Диетолог Панова рассказала, что полезно есть на завтрак летом

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Каша — это самый популярный и полезный вариант завтрака. Однако летом не обязательно варить овсяные хлопья, любимое блюдо можно сделать холодным. Об этом сообщила диетолог Оксана Панова.

Фото: img.taste. com.au/gVht4kN-/taste/2020/01/jan20_easy-berry-smoothie-taste-156331-1.jpg

"Овсяные хлопья заливают водой или йогуртом и убирают на ночь в холодильник", — отметила она.

Такой завтрак можно разнообразить при помощи сезонных ягод или фруктов. Бананы и виноград лучше не добавлять в кашу, так как они обладают высоким гликемическим индексом и в сочетании с овсянкой станут для организма "углеводной бомбой", сообщает Газета.Ru.

Также можно позавтракать фруктовым смузи. Для этого следует взбить в блендере фрукты или ягоды и залить смесь йогуртом.

"Для большей питательности в смузи можно добавить немного овсяных хлопьев, семечек или орехов", — сообщила диетолог.

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