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Диетолог Панова рассказала, что полезно есть на завтрак летом

0:55
Здоровье

Каша — это самый популярный и полезный вариант завтрака. Однако летом не обязательно варить овсяные хлопья, любимое блюдо можно сделать холодным. Об этом сообщила диетолог Оксана Панова.

Диетолог Панова рассказала, что полезно есть на завтрак летом
Фото: img.taste. com.au/gVht4kN-/taste/2020/01/jan20_easy-berry-smoothie-taste-156331-1.jpg

"Овсяные хлопья заливают водой или йогуртом и убирают на ночь в холодильник", — отметила она.

Такой завтрак можно разнообразить при помощи сезонных ягод или фруктов. Бананы и виноград лучше не добавлять в кашу, так как они обладают высоким гликемическим индексом и в сочетании с овсянкой станут для организма "углеводной бомбой", сообщает Газета.Ru.

Также можно позавтракать фруктовым смузи. Для этого следует взбить в блендере фрукты или ягоды и залить смесь йогуртом.

"Для большей питательности в смузи можно добавить немного овсяных хлопьев, семечек или орехов", — сообщила диетолог.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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