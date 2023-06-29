Кофе может навредить: мнение эксперта

0:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Максим Новиков, врач-сомнолог, рассказал о потенциальной опасности кофе для организма, как сообщает портал "РИАМО".

"Кофе и другие энергетические напитки, в основном, оказывают своё стимулирующее действие на организм благодаря содержащемуся в них кофеину. Он действительно временно стимулирует работу мозга. Однако он также оказывает стимулирующее влияние на сердце, и продолжительное или чрезмерное такое стимулирование может вызвать аритмию", — пояснил специалист.

Многие употребляют кофе, чтобы просто почувствовать прилив бодрости, однако этот стимулятор обладает временным эффектом. Чувство усталости возвращается, причём с новой силой.

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КОФЕ ЭТО ЯД? Польза и вред кофе.