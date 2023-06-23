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Назван способ легко рассчитать свой идеальный вес

1:09
Здоровье

Каждый человек в состоянии определить свой оптимальный вес, и это можно сделать с помощью простой формулы, рассказала гастроэнтеролог и врач-диетолог Нурия Дианова.

Назван способ легко рассчитать свой идеальный вес
Фото: pxhere. com

У мужчин данная формула основана на их росте, из которого нужно вычесть 100 сантиметров. Это учитывает развитую мышечную массу, что более характерно для мужчин. Таким образом, при росте 174 сантиметра оптимальный вес будет 74-75 килограммов.

Для женщин существуют две формулы, которые можно использовать. Первая формула предполагает вычитание 105 из роста женщины, в то время как вторая формула требует вычитания 110. Это позволяет определить оптимальный вес в зависимости от роста женщины. Данные цифры приведены в интервью Нурии Диановой для "Вечерней Москвы".

Врач также отметила, что объём талии не должен превышать 80 сантиметров, так как это может указывать на наличие висцерального жира, который является серьёзной проблемой для здоровья.

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Как рассчитать свой идеальный вес? Три лучших способа выбрать нужное соотношение веса и роста
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Наталья Мовлева
Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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