Назван способ легко рассчитать свой идеальный вес

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Каждый человек в состоянии определить свой оптимальный вес, и это можно сделать с помощью простой формулы, рассказала гастроэнтеролог и врач-диетолог Нурия Дианова.

Фото: pxhere. com

У мужчин данная формула основана на их росте, из которого нужно вычесть 100 сантиметров. Это учитывает развитую мышечную массу, что более характерно для мужчин. Таким образом, при росте 174 сантиметра оптимальный вес будет 74-75 килограммов.

Для женщин существуют две формулы, которые можно использовать. Первая формула предполагает вычитание 105 из роста женщины, в то время как вторая формула требует вычитания 110. Это позволяет определить оптимальный вес в зависимости от роста женщины. Данные цифры приведены в интервью Нурии Диановой для "Вечерней Москвы".

Врач также отметила, что объём талии не должен превышать 80 сантиметров, так как это может указывать на наличие висцерального жира, который является серьёзной проблемой для здоровья.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Как рассчитать свой идеальный вес? Три лучших способа выбрать нужное соотношение веса и роста