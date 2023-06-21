Врач-нутрициолог Стрельников рассказал, кому опасно употреблять хлеб с маслом

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие россияне привыкли утолять голод хлебом с маслом, но такой бутерброд может нанести существенный вред здоровью, заявил нутрициолог Кирилл Стрельников.

Фото: pixabay.com

Подобный перекус является настоящей "калорийной бомбой", а потому он прямо противопоказан людям с лишним весом. От этого блюда стоит воздержаться больным диабетом, так как оно быстро повышает уровень сахара в крови.

Сливочное масло в составе бутерброда может навредить тем, кто не переносит лактозу, отметил специалист.

"Кроме того, в хлебе есть не менее опасные ингредиенты для аллергиков, которые способны вызвать не самые приятные симптомы: зуд, кожную сыпь или отёк", — добавил он в интервью интернет-изданию "Подмосковье Сегодня".

От хлеба с маслом стоит также отказаться людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, язвой желудка или хроническим гастритом, резюмировал Стрельников.

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