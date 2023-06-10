Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Телезрители нашли киноляп в фильме Леонида Гайдая "Кавказская пленница"
Врач-невролог Андреева рассказала, когда пора обращаться к врачу, если дергается глаз
Врач-гастроэнтеролог Кашух перечислила гражданам РФ самые вредные соусы
Армия России затрофеила первые натовские танки Leopard
Диетолог Гинзбург заявил гражданам РФ об опасности жира на животе для работы мозга
Виолончелист Александр Рамм выступит в Московской консерватории
В Московской консерватории пройдет финальный концерт к 150-летию Сергея Рахманинова
Доктор Лев Авербах проинформировал граждан РФ, как избежать солнечного удара
CNN: Запад беспокоится из-за уничтожения танков Leopard на Запорожском направлении

Врач-диетолог объяснила, почему чай и бутерброд с сыром на завтрак лучше кофе и колбасы

2:32
Здоровье

Когда нет времени полноценно позавтракать, кружку кофе и бутерброд с колбасой лучше заменить чаем и сыром, рассказала Pravda.Ru врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Врач-диетолог объяснила, почему чай и бутерброд с сыром на завтрак лучше кофе и колбасы
Фото: Pixabay.com

В чае, пояснила она, содержится много катехинов, танина, антиоксидантов, а зелёный чай богат L-теанином.

"Антиоксиданты предотвращают преждевременное старение и помогают нашему организму оставаться как можно дольше молодым. L-теанин — аминокислота, которая очень хорошо укрепляет когнитивные способности человека. Её даже продают в виде добавок. Танины хорошо связывают патогенную микрофлору — грибки, бактерии, то есть оказывают бактерицидное действие на ротовую полость", — отметила эксперт.

Соломатина подчеркнула, что и натуральный кофе богат полезными веществами, но его не рекомендуется пить на пустой желудок, так как он стимулирует выработку желудочного сока.

"Слизистая может просто обжигаться. А вот выпив кофе между едой человек получает порцию антиоксидантов, стимулирует метаболизм, освежает мозг", — добавила диетолог.

Что касается перекуса, то врач уверена, что между сыром и колбасой предпочтение стоит отдать молочному продукту.

"Дело в том, что даже хорошая колбаса содержит вместе полезными ингредиентами много жира, много соли, влагоудерживающие фосфаты и нитрит натрия, который добавляется для розового цвета изделия", — перечислила она.

Последнее вещество, подчеркнула врач, несёт особую опасность, потому что безопасную дозу люди уже получают из естественных источников.

"Нитратами подкармливают растения, он может содержаться даже в воде, — пояснила эксперт. — Нитрит натрия связывает гемоглобин, что приводит к усталости, отсутствию энергии. Людям с сердечно-сосудистыми, бронхо-лёгочными заболеваниями и беременным женщинам он совершенно противопоказан".

Если нет индивидуальный непреносимости, то вместе с кружкой чая стоит съесть на завтрак бутерброд с сыром, считает Соломатина.

"В любом случае, сыр будет более полезным, если он не содержит много соли", — резюмировала медик.

Ранее американские учёные выяснили, что с помощью определённых продуктов можно предотвратить появление слабости в теле с возрастом.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Где больше кофеина, в чай или кофе ?
Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Не ешьте эти продукты: флеболог предупредил об опасности тромбоза

Не стоит надеяться на то, что тромбов никогда не будет, если есть "правильные" продукты или принимать витамин С.

Хирург-флеболог РФ Чупеев назвал продукты, которые увеличивают риск образования тромбов
ТАСС: Грозит ли РФ вспышка холеры после потопа на Херсонщине
Грозит ли России вспышка холеры после атаки на Каховскую ГЭС и потопа
Россияне могут слетать вдвоём на море за 21 тысячу рублей
Как выжить при отравлении алкоголем
Командировка в Донбасс: спецоперация на Украине в лицах Дарья Асламова Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев
В Антальи обмануто 5 тыс. туристов, включая россиян: они лишились денег
Выявлены опасные болезни, возникающие из-за алкоголя: учёные в шоке
Хватит ещё на неделю: итоги и потенциал первых дней наступления ВСУ
Хватит ещё на неделю: итоги и потенциал первых дней наступления ВСУ
Последние материалы
Врач-диетолог объяснила, почему чай и бутерброд с сыром на завтрак лучше кофе и колбасы
Автомобиль "жрёт" масло и чадит: что делать
Врач-гастроэнтеролог Кашух перечислила гражданам РФ самые вредные соусы
Армия России затрофеила первые натовские танки Leopard
Диетолог Гинзбург заявил гражданам РФ об опасности жира на животе для работы мозга
Виолончелист Александр Рамм выступит в Московской консерватории
В Московской консерватории пройдет финальный концерт к 150-летию Сергея Рахманинова
Доктор Лев Авербах проинформировал граждан РФ, как избежать солнечного удара
CNN: Запад беспокоится из-за уничтожения танков Leopard на Запорожском направлении
Забастовкой шахтёров в Свердловской области заинтересовалась прокуратура
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников