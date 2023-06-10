Врач-диетолог объяснила, почему чай и бутерброд с сыром на завтрак лучше кофе и колбасы

2:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Когда нет времени полноценно позавтракать, кружку кофе и бутерброд с колбасой лучше заменить чаем и сыром, рассказала Pravda.Ru врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Фото: Pixabay.com

В чае, пояснила она, содержится много катехинов, танина, антиоксидантов, а зелёный чай богат L-теанином.

"Антиоксиданты предотвращают преждевременное старение и помогают нашему организму оставаться как можно дольше молодым. L-теанин — аминокислота, которая очень хорошо укрепляет когнитивные способности человека. Её даже продают в виде добавок. Танины хорошо связывают патогенную микрофлору — грибки, бактерии, то есть оказывают бактерицидное действие на ротовую полость", — отметила эксперт.

Соломатина подчеркнула, что и натуральный кофе богат полезными веществами, но его не рекомендуется пить на пустой желудок, так как он стимулирует выработку желудочного сока.

"Слизистая может просто обжигаться. А вот выпив кофе между едой человек получает порцию антиоксидантов, стимулирует метаболизм, освежает мозг", — добавила диетолог.

Что касается перекуса, то врач уверена, что между сыром и колбасой предпочтение стоит отдать молочному продукту.

"Дело в том, что даже хорошая колбаса содержит вместе полезными ингредиентами много жира, много соли, влагоудерживающие фосфаты и нитрит натрия, который добавляется для розового цвета изделия", — перечислила она.

Последнее вещество, подчеркнула врач, несёт особую опасность, потому что безопасную дозу люди уже получают из естественных источников.

"Нитратами подкармливают растения, он может содержаться даже в воде, — пояснила эксперт. — Нитрит натрия связывает гемоглобин, что приводит к усталости, отсутствию энергии. Людям с сердечно-сосудистыми, бронхо-лёгочными заболеваниями и беременным женщинам он совершенно противопоказан".

Если нет индивидуальный непреносимости, то вместе с кружкой чая стоит съесть на завтрак бутерброд с сыром, считает Соломатина.

"В любом случае, сыр будет более полезным, если он не содержит много соли", — резюмировала медик.

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Где больше кофеина, в чай или кофе ?