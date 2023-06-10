AJOCN: яблоки, нектарины и ежевика предотвращают появление слабости в теле с возрастом

0:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие люди опасаются наступления старости, так как знают о развитии слабости в теле с возрастом. Избежать этого поможет употребление нескольких продуктов, установили американские учёные.

Фото: pixabay.com

Предотвратить неприятные ощущения в пожилом возрасте и сохранить телесное здоровье помогут флавонолы, который содержится в некоторых фруктах и ягодах, удалось выяснить специалистам.

"Результаты показывают, что на каждые 10 миллиграммов потребления флавонолов в день вероятность слабости снижалась на 20 процентов. Именно столько содержит одно яблоко", — цитирует исследователей Американский журнал клинического питания (AJOCN).

Помимо яблок флавонолами богаты ежевика, нектарины, персики и груши, сообщают авторы материала.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.