Учёные раскрыли, обладатели какой группы крови меньше других рискуют заболеть онкологией

0:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Люди со второй группой крови рискуют получить онкологическое заболевание меньше других. К такому выводу пришли учёные из Каролинского университета, сообщает РЕН-ТВ.

Специалисты отметили, что в группе риска находятся люди с первой группой крови. Им требуется проходить диагностику более тщательно и регулярно обследоваться.

Проанализиров медицинские данные нескольких тысяч пациентов, собранные на протяжении 25 лет, главными факторами развития рака исследователи по-прежнему назвали злоупотребление табаком и алкоголем.

Ранее врач-онколог Егор Печерица рассказал гражданам РФ, как не пропустить самый смертельный вид рака.

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