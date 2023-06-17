Люди со второй группой крови рискуют получить онкологическое заболевание меньше других. К такому выводу пришли учёные из Каролинского университета, сообщает РЕН-ТВ.
Специалисты отметили, что в группе риска находятся люди с первой группой крови. Им требуется проходить диагностику более тщательно и регулярно обследоваться.
Проанализиров медицинские данные нескольких тысяч пациентов, собранные на протяжении 25 лет, главными факторами развития рака исследователи по-прежнему назвали злоупотребление табаком и алкоголем.
Ранее врач-онколог Егор Печерица рассказал гражданам РФ, как не пропустить самый смертельный вид рака.
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