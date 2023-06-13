"74.ru": онколог Печерица рассказал, как не пропустить самый смертельный вид рака

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Самым смертельным из онкологических заболеваний считается рак лёгкого. В этом органе рак часто обнаруживается на поздних стадиях, так как лёгкое не болит. Как не пропустить одну из злейших опухолей, рассказал врач-онколог Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Егор Печерица, пишет портал "74.ru".

Фото: pixabay.com

Опухоль в лёгких не даёт клинических проявлений, пока она не выросла, и не произошла инвазия в грудную стенку или близлежащие органы, так как лёгкое не имеет болевых рецепторов. Кашель и одышка начинаются, когда образование прорастает в бронх, пояснил доктор.

Он посоветовал всем пациентам, независимо от того, курил человек в своей жизни или нет, раз в год проходить обследование лёгких, чтобы не пропустить рак.

По словам специалиста, обратиться к врачу и пройти диагностику обязательно необходимо, если появился кашель с мокротой, человек похудел без причины, и тем более, если возник такой симптом, как кровохарканье.

Если поймать рак легкого на первой стадии, то прогноз неплохой, заключил собеседник издания.

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